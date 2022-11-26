Как сообщает «Московский Комсомолец», на передовой в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут) работают группы ЧВК «Вагнер». Многие военные эксперты уже не один раз отмечали высокую боевую эффективность «музыкантов». Особенности боевой тактики, которую применяют на поле боя бойцы ЧВК «Вагнер», были изложены известным писателем Захаром Прилепиным в его Telegram-канале.

Прилепин отмечает, что бойцы частной военной компании используют свой особый алгоритм не только для тренировки личного состава, но и при ведении боевых действий. Например, при подготовке штурмовой операции по захвату позиций противника, штурмующие отряды делятся на отдельные боевые группы, у каждой из которых свой маршрут штурма. Причем эти маршруты забивают в обычный навигатор для того, чтобы даже неопытные бойцы не сбивались с маршрута.

Во время штурма движение каждой боевой группы контролируется с воздуха оператором БПЛА в режиме реального времени, которые передает бойцам актуальные данные о маршруте и позициях противника.

Также в ЧВК «Вагнер» существует правило, что покидать свои позиции разрешается только в случае ранения. Если боец покинет позицию самовольно, то ему угрожает расстрел.