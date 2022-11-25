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Известный предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в его частной военной компании делают иностранные граждане. С таким сообщением выступила его пресс-служба.

Евгений Пригожин заявил во время интервью для финской газеты Helsingin Sanomat, что в ЧВК «Вагнер» служит не более 20 человек из Финляндии. Также он добавил, что по понятным причинам он не может предоставить точную информацию о них, однако в общих чертах можно сказать, что каждый из финских бойцов является высококлассным военным специалистом, очень идейным и с высоким уровнем мотивации.

Также известный предприниматель рассказал, что финские бойцы проходят службу в его британском батальоне, который входит в состав ЧВК «Вагнера». Причем, по словам Евгения Пригожина, командиром британского батальона является высококлассный американский военнослужащий, которые ранее служил генералом морской пехоты в армии США.

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