Как сообщает портал «Военное дело», в среде украинских Telegram-каналов стала появляться информация, что украинское военное командование продолжает стягивать силы для штурма города Херсон, который должен начаться уже на этой неделе.

Как пишут в украинских Telegram-каналах, американские власти выдвинули киевскому руководству условие по захвату Херсона к началу саммита G20, который должен пройти в Индонезии уже 15 ноября.

По данным американской разведки, российская группировка войск, которая дислоцируется на правом берегу Днепра, не сможет удержать город Херсон и вынуждена будет отойти на левый берег Днепра. В случае, если американский план будет реализован, тогда президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить саммит «большой двадцатки» в качестве победителя.

Напомним, что в Херсоне завершилось официальное движение речных катеров, которые совершали эвакуационные рейсы с правого на левый берег Днепра, с 8 ноября. Однако по мере необходимости и поступлению заявок силами МЧС России могут быть организованы дополнительные эвакуационные рейсы.