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Как сообщают РИА Новости, американский президент Джо Байден дал обещание подписать закон об однополых браках. Он подчеркнул, что принятие данного закона даст возможность будущим поколениям ЛГБТ-сообществ возможность жить и осознавать свои права на полноценную жизнь.

Во время своего выступления по данной теме Джо Байден отметил, что законопроект об уважении брака США получил поддержку обеих партий сената. «Любовь есть любовь, и американцы должны иметь возможность и право вступать в брак с тем человеком, которого любят», – отметил американский лидер.

По словам Джо Байдена для миллионов американских граждан и их детей, принятие данного документа будет гарантировать их защиту и права в рамках однополых браков а также межрасовых. Также он сделал особый акцент на том, что данный закон получил поддержку со стороны обеих партий. По итогу американский президент выразил свою поддержку сенаторам, которые руководили процессом принятия данного закона.

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