Как сообщает «Царьград», после того как в Сети появилась первая информация о падении двух ракет на территории Польши, то сразу же прозвучали обвинения в адрес России. По этой причине постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя выступил с жестким заявлением, которое остальные страны слушали в полной тишине.

Небензя заявил, что Россия уже перестала удивляться, когда в ее адрес звучат обвинения представителей западных стран, которые лишены любой доказательной базы. Ярким примером таких обвинений могут служить постоянные обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, в которых с завидной регулярностью обвиняют саму Россию.

Также Небензя напомнил всем западным странам, кто именно поддерживал государственный переворот в Украине, который произошел в 2014 году, а также тот факт, что именно украинская сторона отказалась от выполнения условий Минских соглашений по Донбассу.

В итоге Небензя заявил, что из-за того, что западные страны продолжают отправлять на территорию Украины большое количество вооружений, Российская Федерация вынуждена продолжать СВО, чтобы ослабить военный потенциал Украины.