В очередном пакете военной помощи от США Украина получит 45 танков Т-72. Представитель Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх заявила, что боевые машины проходят модернизацию в Нидерландах и переданы Киеву будут совместно Вашингтоном, Амстердамом и Прагой.

Кроме того, Украина получит 40 военных катеров речного класса, 250 бронетранспортеров М1117 и 1100 беспилотников Phoenix Ghost. Общий объем военной помощи составит 400 миллионов долларов.

В пакет также включены зенитно-ракетные комплексы HAWK для противовоздушной обороны Украины, которые якобы способны интегрироваться с любыми другими ЗРК, имеющимися в распоряжении ВСУ.

Напомним, что министр обороны Нидерландов не стал раскрывать происхождение 45 модернизированных танков, которые Амстердам намерен передать Киеву. Теперь становится понятно, что бронетехникой решила поделиться Чехия.