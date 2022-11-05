Минобороны Нидерландов заявило о предоставлении Украине военной помощи на сумму 120 миллионов евро. Причем среди передаваемого Киеву вооружения значатся танки Т-72 советского производства, которые прошли модернизацию. Портал «Военное обозрение» обращает внимание на то, что в распоряжении голландской армии до сих порт не было таких боевых машин.

Голландские журналисты тоже отметили этот факт и поинтересовались, где, собственно министр обороны собирается взять 45 танков советского образца. Однако ответа они не получили.

В качестве одной из версий рассматривается передача Нидерландам боевых машин одной из восточноевропейских стран. Не исключено, что у Амстердама заказывали модернизацию танков, он ее провел, но технику решил передать Киеву, а не стране-заказчику.

Авторы публикации отмечают, что в новом пакете военной помощи есть не только танки Т-72. Но какое именно вооружение Киев получит на этот раз, пока не сообщается.