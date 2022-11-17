Как сообщает РИА Новости, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация значительно превосходит Украину в вооружении, а также добавил, что украинским военным нечего противопоставить российским ударам с воздуха. Такое заявление Порошенко сделал в беседе с пранкерами, которые представились бывшим послом США в России Майклом Маколом.

В разговоре с пранкерами Порошенко сказал, что по его данным в распоряжении ВС РФ находится в 10 раз больше артиллерии, в 30 раз больше боеприпасов, а также значительно больше авиации и средств ПВО чем у ВСУ.

Также Порошенко добавил, что программа обещанного ленд-лиза так и не заработала в полную силу, что сказывается на нехватке вооружений у ВСУ. Он призвал бывшего посла США поспособствовать отправке на территории Украины американских комплексов ПВО и самолетов F-16.

Напомним, что Российская Федерация уже направляла странам НАТО ноту протеста по причине не прекращающихся поставок вооружений на территорию Украины.