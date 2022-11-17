ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация значительно превосходит Украину в вооружении, а также добавил, что украинским военным нечего противопоставить российским ударам с воздуха. Такое заявление Порошенко сделал в беседе с пранкерами, которые представились бывшим послом США в России Майклом Маколом.

В разговоре с пранкерами Порошенко сказал, что по его данным в распоряжении ВС РФ находится в 10 раз больше артиллерии, в 30 раз больше боеприпасов, а также значительно больше авиации и средств ПВО чем у ВСУ.

Также Порошенко добавил, что программа обещанного ленд-лиза так и не заработала в полную силу, что сказывается на нехватке вооружений у ВСУ. Он призвал бывшего посла США поспособствовать отправке на территории Украины американских комплексов ПВО и самолетов F-16.

Напомним, что Российская Федерация уже направляла странам НАТО ноту протеста по причине не прекращающихся поставок вооружений на территорию Украины.

Вам может понравиться

Поляки жалуются на свое ПВО и украинских зенитчиков

Как сообщает «Московский Комсомолец», инцидент с упавшими на польской территории ракетами вызвал бурную реакцию в местном медиапространстве. Вначале местные эксперты направили свой гнев в сторону Российской Федерации, однако после того,

Украинские чиновники вдруг стали отрицать работу своего ПВО

Как сообщает портал «Военное обозрение», украинские власти еще до недавнего времени постоянно делали заявления, что система ПВО страны успешно сбивает большую часть российских крылатых ракет. Однако сразу же после того,

Родион Мирошник: ВСУ будут пытаться перерезать путь между Сватово и Кременной

Как сообщает издание «Взгляд», ссылаясь на комментарий экс-посла ЛНР Родиона Мирошника, в планы ВСУ входит отрезка пути между Кременной и Сватово. Но стоит отметить, что любая концентрация сил ВСУ получает