ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Аргументы и Факты», Министерство обороны Российской Федерации постоянно сообщает об артиллерийских обстрелах территории ЗАЭС вооруженными силами Украины. Российские военные предупреждают о возможной ядерной катастрофе в самом центре Европы.

Во время одного из последних обстрелов территории ЗАЭС повреждения получил специальный корпус №2, который предназначен для хранения отработанного ядерного топлива. К счастью, как отмечают в оборонном ведомстве России, ядерные реакторы станции не пострадали. Однако ситуация вокруг ЗАЕС остается очень напряженной.

Как стало известно сотрудники МАГАТЭ хотят провести инспекцию повреждений ядерного объекта, которая запланирована на 21 ноября. Российские военные предупредили международных инспекторов по атомной энергетике, что посещение станции является очень опасным мероприятием, так как ВСУ могут открыть огонь в любой момент. Однако инспекторы МАГАТЭ не отказываются от проведения инспекции, не смотря на угрозы артиллерийских обстрелов.

Вам может понравиться

Уколы ботокса и омолаживающие процедуры стали причиной недельной командировки Беглова в Москву

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале прошлой недели уехал в «командировку» не по политическим, а по достаточно личным причинам — градоначальнику понадобился курс омолаживающих процедур в частной столичной клинике. Об

Британцы призвали Сунака заняться Британией вместо посещения Киева

Как сообщает портал «Русская весна», премьер-министр Великобритании 19 ноября совершил официальный визит в столицу Украины Киев, где он встретился с президентом Зеленским. Если не брать во внимание посещение международного саммита

ВО: Германия готовит современный «план Барбаросса» против России

Как сообщает портал «Военное обозрение», на страницах немецкого еженедельника Spiegel был опубликован материал, посвященный секретному документу немецкого Министерства обороны. Опубликованный документ немецкого оборонного ведомства называется «Оперативная инструкция для вооруженных сил».