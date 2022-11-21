Как сообщает издание «Аргументы и Факты», Министерство обороны Российской Федерации постоянно сообщает об артиллерийских обстрелах территории ЗАЭС вооруженными силами Украины. Российские военные предупреждают о возможной ядерной катастрофе в самом центре Европы.

Во время одного из последних обстрелов территории ЗАЭС повреждения получил специальный корпус №2, который предназначен для хранения отработанного ядерного топлива. К счастью, как отмечают в оборонном ведомстве России, ядерные реакторы станции не пострадали. Однако ситуация вокруг ЗАЕС остается очень напряженной.

Как стало известно сотрудники МАГАТЭ хотят провести инспекцию повреждений ядерного объекта, которая запланирована на 21 ноября. Российские военные предупредили международных инспекторов по атомной энергетике, что посещение станции является очень опасным мероприятием, так как ВСУ могут открыть огонь в любой момент. Однако инспекторы МАГАТЭ не отказываются от проведения инспекции, не смотря на угрозы артиллерийских обстрелов.