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Как сообщает турецкое издание dikGAZETE в своем материале посвященном саммиту G20, всем становится очевидным тот факт, что западные страны начали уставать от президента Украины Владимира Зеленского.

В статье турецкого издания написали, что Россия была представлена на саммите «Большой двадцатки» министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который провел встречи исключительно с союзниками России. В первую очередь такие переговоры прошли с китайской стороной.

В отношении выступления Зеленского турецкое издание написало, что президент Украины постоянно говорит об одном и том же в каждом своем выступлении, поэтому становится очевидным, что западные партнеры стали уставать от него.

Напомним, что в заключительном коммюнике саммита «Большой двадцатки» большая часть стран осудила конфликт на Украине, однако некоторые страны выразили иное мнение. Также были сделаны заявления о важности для всего мира продления зерновой сделки и недопустимости использования ядерного оружия.

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