Как сообщает издание «Свободная пресса», украинский националист Стерненко в своих социальных сетях написал о возможной атаке на военный объект в Калининграде.

Стерненко заявил, что украинская сторона была вынуждена остановить экспорт своей сельскохозяйственной продукции из-за того, что российская сторона заблокировала «зерновую сделку». После этого он дописал, что, по его мнению, Калининград чувствует себя слишком свободно в этой ситуации и это уже в ближайшем будущем может измениться.

Российской стороне необходимо отнестись к таким заявлениям серьезно. Ведь Калининград окружен такими странами, как Польша, Литва и Латвия, о русофобской позиции которых не стоит и напоминать. Поэтому они вполне могут предоставить свои территории, как плацдарм для подготовки террористического акта спецслужбам ВСУ и агентам MI-6.

Как сообщает эксперт Александр Ситников, стоит опасаться возможных диверсий в отношении гордости Балтийского флота РФ, таких кораблей, как эсминец «Настойчивый» и сторожевой корабль «Неустрашимый».