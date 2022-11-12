Как сообщает РИА Новости, пользователи социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) осудили пост президента Украины Владимира Зеленского с поздравлением ветеранов армии США.

Зеленский написал, что американские военнослужащие на протяжении последних 250 лет сражались с тиранией по всему миру, а теперь их пример вдохновляет всех украинцев бороться за свою свободу. В заключении президент добавил, что благодарит американских ветеранов за службу.

Один из пользователей соцсети написал в комментарии, что пока Зеленский загребает миллиарды долларов помощи США, настоящие американские ветераны не получает надлежащей финансовой помощи. Другого пользователя соцсети удивил тот факт, что президент Украины поблагодарил военнослужащих США. Еще один из комментаторов написал, что многие простые американцы уже не верят Зеленскому, потому что его главная цель заключается в получении финансовой помощи.