Как сообщает «Московский Комсомолец», инцидент с упавшими на польской территории ракетами вызвал бурную реакцию в местном медиапространстве. Вначале местные эксперты направили свой гнев в сторону Российской Федерации, однако после того, как стало известно, что упавшие ракеты были запущены украинской системой ПВО, вектор народного гнева резко поменял направление.

Обычные граждане Польши в недоумении, каким образом украинская ракета смогла спокойно ударить по территории их страны. Некоторые граждане начали обвинять во всем украинских зенитчиков, в то время как другая часть их соотечественников выразили свои претензии местной власти.

Один из пользователей Сети под ником Альваро Любовь написал, что министр национальной обороны Польши должен подать в отставку после этого происшествия. Другой пользователь сообщил, что украинский президент совсем спятил и обвиняет Россию в атаке на НАТО, хотя на самом деле виновата Украина. Подытожить мнение большинства поляков решила юзер с ником Екатерина Шостка, которая написала, что каким образом вообще ракета могла незамеченной перелететь через государственную границу, ведь ракета это не муха.