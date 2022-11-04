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Как сообщает издание «Московский Комсомолец» в своем материале, уже ни для кого не является секретом тот факт, что на стороне вооруженных силу Украины воюет огромное количество иностранных наемников. Но назвать точное количество иностранцев очень трудно. Министерство Обороны РФ уже приводило цифру в 1835 наемников, прибывших на территорию Украины только из Польши.

Александр Харченко, командир батальона «Восток» НМ ДНР, заявил, что почти в каждом полевом штабе ВСУ присутствует несколько польских военных, а некоторые польские наемники и вовсе выполняют роль заградительных отрядов, чтобы не допустить бегства мобилизованных украинских военнослужащих с позиций.

Не последнюю роль в активном стремлении граждан Польши отправиться воевать на территории Украины играет и работа польских СМИ. Многие польские издания напрямую агитировали поляков ехать на территорию Украины. Причем в некоторых изданиях приводили список документов, которые необходимы для отправки в Украину, а также примерная сумма заработка для иностранного наемника.

Например, польское издание PomocniLudzie еще весной опубликовало материал с таким заголовком «Могут ли граждане Польши принимать участие в войне на Украине?». В статье указывалось, что согласно польскому законодательству граждане могут воевать на стороне армии иностранного государства только после получения официального разрешения от польского министерства внутренних дел.

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