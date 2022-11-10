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После того, как командование ВС РФ решило отвести войска из правобережья Днепра Херсонской области, появились слухи, о якобы неких неофициальных договоренностях между РФ и Западом. Предполагается, что на саммите G 20 будут заключены какие-то сделки, касающиеся украинского вопроса. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Но, по мнению директора Центра политической информации РФ Алексея Мухина, подобные сплетни ничем не обоснованы. Он отмечает, что подобного рода «вбросы» являются попытками посеять смуту в российском обществе. Это является элементом так называемой информационной войны, которая направлена на то, чтобы ослабить политическое руководство страны.

Алексей Мухин утверждает, что у Лаврова нет никакой «папки», а все разговоры вокруг этого являются пустыми и бессмысленными. На G 20 Россия будет присутствовать только лишь для обсуждения вопросов, касающихся экономики. Также он подчеркнул, что Зеленский слишком рано называет себя победителем, так как его ожидает множество так называемых «сюрпризов».

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