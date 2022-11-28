ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Малек Дудаков рассказал, что вскоре США могут столкнуться с такой проблемой, как нехватка мощностей в случае, если Тайваню будет необходима военная помощь. По его мнению, Вашингтон не сможет одновременно осуществлять поставки и на Украину, и в Тайвань.

Эксперт отметил, что у Штатов имеются некоторые проблемы в военно-промышленной сфере. Просто физическая нехватка мощностей. А резервы, имеющиеся у Соединенных Штатов Америки, уже практически растрачены. На данный момент американские власти желают, чтобы Южная Корея отправила поставку снарядов с 155-мл калибром на Украину.

Дудаков подчеркнул, что с начала специальной военной операции, американцы передали Украине около 900 тыс. снарядов. Теперь их запасы уже на исходе. А увеличить количество производственных мощностей в короткий период просто невозможно. Эксперт уверен, что восполнить резервы, которые были истрачены на украинский конфликт, удастся аж через 20 лет.

Вам может понравиться

В Петербурге загорелся еще один «лазурный» автобус — СМИ

В Северной столице загорелся очередной «лазурный» автобус. Эти транспортные средства были закуплены в рамках перехода но новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Подобные ситуации в городе происходят регулярно. Однако губернатор Александр

МБР «Сармат» может прилететь, откуда ее никто не ждет

Как сообщает «Царьград», Российская Федерация приступила к серийному производству стратегического ракетного комплекса пятого поколения, который предназначен для шахтного базирования. В состав стратегического ракетного комплекса пятого поколения входит новая межконтинентальная баллистическая

Боец группировки «Отважные» рассказал о храбрости мобилизованных

Среди бойцов ВС РФ распространено выражение «мобик» означающее мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщает издание «Русская весна». Российские военные испытывают уважение к тем мобилизованным, которые смогли выполнять боевые задачи в зоне