Политолог Малек Дудаков рассказал, что вскоре США могут столкнуться с такой проблемой, как нехватка мощностей в случае, если Тайваню будет необходима военная помощь. По его мнению, Вашингтон не сможет одновременно осуществлять поставки и на Украину, и в Тайвань.

Эксперт отметил, что у Штатов имеются некоторые проблемы в военно-промышленной сфере. Просто физическая нехватка мощностей. А резервы, имеющиеся у Соединенных Штатов Америки, уже практически растрачены. На данный момент американские власти желают, чтобы Южная Корея отправила поставку снарядов с 155-мл калибром на Украину.

Дудаков подчеркнул, что с начала специальной военной операции, американцы передали Украине около 900 тыс. снарядов. Теперь их запасы уже на исходе. А увеличить количество производственных мощностей в короткий период просто невозможно. Эксперт уверен, что восполнить резервы, которые были истрачены на украинский конфликт, удастся аж через 20 лет.