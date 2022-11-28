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Как сообщает издание «ИноСМИ», известный американский обозреватель Пол Крейг Робертс утверждает, что Российская Федерация приняла верное решение, когда начала наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам в Украине. По его мнению политики западных стран не говорят своему обществу о настоящем положении дел на территории Украины, ведь западным странам необходима война на территории Украины до последнего украинца только для того, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Пол Крейг Робертс заявил, что наконец-то 23 ноября какая-то часть российского военного командования осознало тот факт, что Российская Федерация находится в состоянии военного конфликта, и начало активно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. Ведь, по мнению Пола Крейга, на протяжении всех восьми месяцев Россия позволяла украинским властям активно защищаться.

Пол Крейг уверен, что Россия могла бы за день уничтожить полностью всю инфраструктуру Украины, что лишило бы ее возможности защищаться. Поэтому главной ошибкой Кремля, по мнению Крейга, является его сдержанность в военном конфликте на территории Украины, что позволило западным странам вмешаться в конфликт и насытить Украину своими системами вооружений.

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