Беглов мог бы пойти в частную клинику, но он предпочел городскую, чем доставил массу неудобств обычным горожанам, считает муниципальный депутат МО «Правобережное» Федор Грудин. Так он оценил визит петербургского губернатора в больницу №40 в Сестрорецке.

По его словам, чиновники считают, что не являются равными населению – это своего рода профессиональная деформация.

«Чиновники давно чувствуют, что они не равны населению, особенно когда человек получается в органах власти всю жизнь и такую деформацию профессиональную всегда получают, к сожалению», – отмечает Грудин.

По его словам, поведение губернатора Беглова показало, что он ставит себя выше горожан и чувствует свое превосходство.

Напомним, на днях градоначальник посетил сестрорецкую больницу №40 в частном порядке, чтобы сделать МРТ тазовой области. Ради этого всем пациентам за сутки перенесли прием на месяц вперед, а здание поликлиники с аппаратом МРТ практически освободили от посетителей.