Как сообщает военный корреспондент Семен Пегов, являющийся автором проекта WarGonzo, вооруженные силы Украины пока что не смогли захватить Снигиревку. По данным военкора, украинские подразделения предприняли попытку наступления, однако в ходе тяжелых боев были вынуждены отойти на исходные рубежи.

Также военный корреспондент сообщает, что подразделения украинской армии, которые принимали участие в штурмовых действиях, понесли огромные потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Благодаря хорошо организованным действиям в обороне, российские подразделения смогли отбить атаку противника.

Напомним, что украинское командование не прекращает предпринимать попытки организовать наступление на нескольких участках фронта в Херсонской области, чтобы совершить прорыв по направлению к городу Херсон и Новая Каховка. Сообщается, что для этих целей командованием ВСУ стягиваются все доступные резервы на Херсонское направление.