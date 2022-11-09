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Как сообщает военный корреспондент Семен Пегов, являющийся автором проекта WarGonzo, вооруженные силы Украины пока что не смогли захватить Снигиревку. По данным военкора, украинские подразделения предприняли попытку наступления, однако в ходе тяжелых боев были вынуждены отойти на исходные рубежи.

Также военный корреспондент сообщает, что подразделения украинской армии, которые принимали участие в штурмовых действиях, понесли огромные потери  как в личном составе, так и в бронетехнике. Благодаря хорошо организованным действиям в обороне, российские подразделения смогли отбить атаку противника.

Напомним, что украинское командование не прекращает предпринимать попытки организовать наступление на нескольких участках фронта в Херсонской области, чтобы совершить прорыв по направлению к городу Херсон и Новая Каховка. Сообщается, что для этих целей командованием ВСУ стягиваются все доступные резервы на Херсонское  направление.

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