Военный эксперт Юрий Подоляка оценил обстановку в Херсонской области после того, как российские войска начали отходить на левый берег. Свое мнение он выразил в беседе с журналистами деловой газеты «Взгляд».

По мнению Подоляки, так как на протяжении последнего месяца российская армия активно занималась сооружением трех оборонительных линий на левом берегу Днепра, то можно смело сделать вывод, что ВСУ теперь сосредоточат свои усилия по прорыву линии фронта на Запорожском направлении.

Также Подоляка считает, что теперь главным оборонительным узлом российской армии на левом берегу Днепра станет город Новая Каховка. Ведь именно здесь расположена дамба Каховской ГЭС, на которую и попытается проникнуть противник.

В районе Антоновского моста, который соединяет город Херсон с Цюрупинском (Алешки), также будут сосредоточены усилия противника по проникновению на левый берег. Однако далеко продвинуться он не сможет, так как российская линия обороны была хорошо укреплена за последний месяц.