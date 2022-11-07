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Как сообщает деловая газета «Взгляд» со ссылкой на военного эксперта Юрия Подоляка, местные жители, которые еще остаются в Артемовске и с ними есть связь, сообщают, что на протяжении уже вторых суток идет очень мощная артиллерийская канонада такой силы, какой еще никогда не было. Поэтому Юрий Подоляка делает вывод, что подразделения ВС РФ предпринимают решительные штурмовые действия направленные на захват города.

Подоляка сообщает, что успех наступательной операции на Артемовск будет зависеть от того, смогут ли российские подразделения подавить узловые точки сопротивления противника, которые расположены в северо-восточной части города. Если этот план сработает, тогда вооруженные силы РФ смогут занять всю северо-восточную часть города и выйти к реке Бахмутка.

Также российские войска продолжают штурмовать населенный пункт Опытное, который находится южнее Артемовска. В случае захвата Опытного, по мнению Подоляки, вооруженные силы РФ смогут начать штурм Артемовска с южного направления.

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