В районе населенного пункта Красный Лиман союзными силами ВС РФ и НМ ДНР была ликвидирована большая группа наемников из-за рубежа. Сообщается, что группа состояла приблизительно из 40 человек американских, польских и британских наемников. Об этом сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на официальный интернет-источник Министерства обороны РФ.

Вооруженными силами Украины была предпринята попытка нанести удар по населенному пункту Энергодар, однако они получили мощный ответ российской артиллерии. В результате огневых ударов ВС РФ было ликвидировано два военных украинских автомобиля, а также артиллерийская установка «Мста-Б».

Сообщается, что ВСУ попытались нанести разрушения плотины гидроэлектростанции, расположенной в городе Новая Каховка. Целью украинских боевиков является затопление прибрежной зоны Херсонской области и города Херсона. ВСУ выпустили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Пять из них удалось сбить средствами ПВО, однако одна ракета попала в шлюз дамбы.