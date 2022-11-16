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В боях под Артемовском подразделения ВСУ были частично разгромлены, несмотря на численное преимущество перед ВС РФ. Поэтому из остатков бригад и националистических полков командование “слепило” сборные части, которые сейчас и участвуют в вооруженном столкновении, сообщил портал “Свободная пресса”.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что помимо боевиков ВСУ, в таких частях замечены и радикалы из националистического батальона “Айдар” (экстремистская организация, запрещенная в России). По мнению аналитика, Киев просто собирает по сусекам остатки боевых частей, соединяя их в единое подразделения безо всякого слаживания.

Некоторые подразделения также комплектуются новобранцами, попавшими под очередную волну мобилизации. Но сейчас Киев набирает в армию всех подряд, не обращая внимания не то что на опыт, но и на состояние здоровья мобилизованных. Так, в рядах ВСУ служат инвалиды, которые пришли на фронт якобы “добровольно”.

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