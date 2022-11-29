Почему в кризис выбирают готовые металлические хозблоки

Каким должен быть хороший дачный хозблок? Прежде всего, надежным и долговечным. Но не менее важные качества – простая сборка и мобильность. Если вы захотите переехать с дачи, не каждое сооружение можно будет забрать с собой. Поэтому необходимо позаботиться о подходящей постройке заранее.

Хозблоки SKOGGY – это уникальные конструкции сборно-разборного типа, которые можно использовать многократно. Они отличаются высокой надежностью, поэтому даже через 10-15 лет эксплуатации контейнер будет выглядеть, как новый. Вы сможете смело использовать его под новые задачи, осуществлять транспортировку. Рассмотрим особенности сборки хозблоков подробнее.

Смогу ли я собрать его сам? Да!

Для сборки контейнера SKOGGY не нужны специальные инструменты. Вам не придется покупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование, нанимать бригаду рабочих или привлекать знакомых, разбирающихся в строительстве. Достаточно иметь перед глазами инструкцию и шуруповерт. Вам не потребуется закладка фундамента: для установки хозблока достаточно твердой и ровной поверхности. Но лучше позвать на помощь напарника, поскольку вдвоем вы справитесь со сборкой быстрее.

Сборка металлического контейнера SKOGGY заключается в закреплении деталей на саморезы. Всю работу реально выполнить всего за пару часов, после чего хозблок будет полностью готов к эксплуатации. Вы удивитесь, как это просто и быстро! А разбирать контейнер также легко, как и собирать. Вы сможете разобрать постройку до следующего сезона или использовать ее на новом участке. Хозблок компактный и легкий, поэтому без труда помещается в газель.

Как ещё можно использовать этот хозблок

Предположим, вы используете хозблок в качестве сарая на даче, но через несколько лет он перестает быть нужен. В этом случае его легко переоборудовать под склад, гараж или мастерскую. Вы всегда сможете дополнить контейнер перегородкой, пандусами, установить различные системы хранения – полки, стеллажи, боксы, шкафы и т.д. И ваш контейнер преобразится на глазах!

Несмотря на простую сборку, контейнеры SKOGGY отличаются высокой надежностью. Их прочный металлический корпус выдерживает большую нагрузку, поэтому внутри без опасений можно хранить самый тяжелый инвентарь и технику. А крыша хозблока способна выдержать нагрузку до 250 кг на квадратный метр, поэтому зимой ей не страшны сильные снегопады. А предельная нагрузка на пол контейнера составит 500 кг на квадратный метр. Усиленные конструкции с дополнительными ребрами жесткости могут быть использованы в качестве модульных зданий. На крышу такого контейнера можно поставить еще один такой же.

Если у вас нет времени на сборку, наши специалисты осуществят ее за вас. Мы знаем, как важно обеспечить легкую эксплуатацию, и приложили для этого все усилия.