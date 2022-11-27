Российские вооруженные силы продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины. Поэтому российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам военной и критической инфраструктуры. Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают о поражении российскими ракетами новых объектов ВСУ, которые находились на территории Запорожья.

Военкоры сообщают, что в ночь на 27 ноября по нескольким объектам, которые находятся в городе Запорожье, были нанесены ракетные удары. С места событий сообщают, что часть города осталась без света сразу же после того, как прогремели мощные взрывы.

Украинские власти поспешили сделать заявление, что российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по гражданскому объекту, а именно по некоему сельскохозяйственному предприятию, которое расположено в пригороде города Запорожье. Однако стоит напомнить, что ВСУ часто используют большие складские помещения и ангары для хранения своей военной техники и боеприпасов.