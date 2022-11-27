ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские вооруженные силы продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины. Поэтому российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам военной и критической инфраструктуры. Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают о поражении российскими ракетами новых объектов ВСУ, которые находились на территории Запорожья.

Военкоры сообщают, что в ночь на 27 ноября по нескольким объектам, которые находятся в городе Запорожье, были нанесены ракетные удары. С места событий сообщают, что часть города осталась без света сразу же после того, как прогремели мощные взрывы.

Украинские власти поспешили сделать заявление, что российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по гражданскому объекту, а именно по некоему сельскохозяйственному предприятию, которое расположено в пригороде города Запорожье. Однако стоит напомнить, что ВСУ часто используют большие складские помещения и ангары для хранения своей военной техники и боеприпасов.

Вам может понравиться

Пленный националист из «Азова» признал, что россияне и украинцы – один народ

Как сообщает РИА Новости, один из пленных боевиков националистического батальона «Азов» (признан запрещенной на территории России террористической организацией) по имени Владислав Дудчак во время одной из бесед с сопредседателем Центра

В Сети появилось видео, как русский боец погиб, отказавшись сдаться в плен

Военные корреспонденты издания «Русская весна» показали видео, на котором показаны трагические кадры гибели одного из российских бойцов, который воевал в составе ЧВК «Вагнер» в зоне проведения специальной военной операции. Видео

NASA опубликовало снимок территории Украины, погруженной во тьму

Космическое агентство Соединенных Штатов Америки NASA опубликовало снимок территории Украины со спутника. Снимок был сделан ночью 24 ноября. На изображении можно рассмотреть, что вся территория Украины погружена в полную темноту