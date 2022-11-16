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Как сообщает РИА Новости, пленные военнослужащие ВСУ рассказали об отношении своих офицеров к мобилизованным бойцам. Они утверждают, что по причине безразличного отношения и служебной халатности офицеры вооруженных сил Украины отправляли их занимать оборонительные позиции в места, которые уже давно были захвачены бойцами Народной Милиции ДНР. Другими словами их командиры отправляли своих бойцов сразу в плен.

Пленные украинские военные заявили, что они были мобилизованы из Сумской области. Их подразделение было отправлено под Соледар 10 октября, где они были прикреплены к пятому полку. Уже через 18 дней их группа была отправлена на передовые позиции, где они сразу же и были захвачены в плен. По словам одного из пленных Сергея Грицая, командир собрал 16 человек, показал дорогу на позиции и сразу же вернулся обратно.

Слова своего сослуживца подтверждает и Виталий Мартыненко. Он рассказал, что офицер пятого полка шел вместе с ними полдороги, затем указал направление движения и вернулся в штаб. Еще один пленный солдат ВСУ Максим Писарев добавил, что когда они дошли до указанного места, то сразу же были взяты в плен, так как их позиции уже были заняты бойцами Народной Милиции ДНР.

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