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Андрей Пинчук, занимавший ранее пост министра государственной безопасности ДНР, рассказал в эфире телеканала «Царьград» о реальной роли министра обороны РФ, которую он играет в ходе специальной военной операции на территории Украины.

После того, как Сергей Шойгу взял на себя полную политическую и военную ответственность за вывод российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области, стало совершенно понятно, кто в российской армии отвечает за управление войсками в зоне СВО. По мнению Пинчука, это министр обороны Сергей Шойгу. Хотя в соответствие с действующими нормативами управлять боем, в том числе и на стратегическом уровне, должен Генеральный штаб вооруженных сил.

К такому мнению Пинчук пришел после того, как увидел доклад командующего российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции генерала Сергея Суровикина, который касался ситуации на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

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