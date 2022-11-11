Издание «Русская весна» подготовило материал, основываясь на информации из своих источников, по поводу ситуации сложившейся вокруг операции, связанной с выводом российских войск с правобережной части Херсонской области.

Авторы издания постарались собрать всю актуальную информацию касательно данной темы на текущий момент.

Во-первых, российское военное командование по возможности не давало актуальной информации по отводу войск из-за повышенной секретности операции.

Во-вторых, известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал информацию о якобы 20-ти тысячной группировке российских войск, которая скопилась у переправ, а противник огнем артиллерии мешал их переправке на левый берег, что оказалось фейком. Издание «Русская весна» не публиковало ночью никаких сообщений, чтобы не мешать российским военным завершить операцию по отводу войск.

В-третьих, по проверенной информации от военнослужащих, всем подразделениям удалось спокойно покинуть правый берег в полном составе. Редакция может точно подтвердить о выходе, например, военнослужащих 126-ой бригады, военнослужащие которой сами сообщили об этом журналистам «Русской весны».

В-четвертых, противник не смог ночью подойти к Херсону ближе 20-ти километров, следовательно, никак существенно не мог помешать операции по отводу российских войск.

В-пятых, на всех направлениях на правом берегу Днепра в Херсонской области российские войска создали плотные минные заграждения, которые не дают ВСУ быстро продвигаться по территории области.

В-шестых, ложная информация об отводе российских систем ПВО от района переправ через реку Днепр не подтвердилась. Всю ночь ПВО успешно прикрывали российские подразделения, которые переправлялись через реку. К тому же ночью возле реки стоял густой туман, который мешал средствам разведки противника наводить системы РСЗО.