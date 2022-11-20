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В Петербурге 19 ноября прошелся сильный снегопад. Однако и в этот раз коммунальные службы города не смогли своевременно убрать улицы и дороги. Горожане раскритиковали чиновников Смольного за халатное отношение к происходящему, напомнив им об учениях по «уборке снега без снега».

Жители Северной столицы стали публиковать фотографии нерасчищенных улиц и дорог города. Некоторые в комментариях отметили, что дворники не убирают снег в будние дни, и нужно ли что-то ждать от них в выходные.

«Тротуары начнут убирать только после того, как кто-нибудь упадет и руку сломает. Все по старой бегловской традиции», — отметила одна из  петербурженок.

Местные жители также напомнили об учениях, которые недавно организовал Смольный. Коммунальщики отрабатывали «уборку снега без снега». Многие подчеркнули, что никто не хочет идти работать дворником из-за низкой зарплаты, так как никто не готов тратить свое физическое здоровье за 17 тысяч рублей.

Передвигаться опасно: петербуржцы осудили Смольный за некачественную уборку улиц

Кроме того, асфальтовое покрытие не обрабатывается антискользящими материалами. Однако если это все-таки делают, используют соль, вместо обещанной гранитной крошки.

Передвигаться опасно: петербуржцы осудили Смольный за некачественную уборку улиц

Один из пользователей Сети сравнил Петербург и Москву. В столице коммунальщики убирают снег сразу же, как он начинает идти. Петербургская администрация, в свою очередь, использует другой подход к данному вопросу.

Передвигаться опасно: петербуржцы осудили Смольный за некачественную уборку улиц

Напомним, петербуржцы регулярно критикуют команду губернатора Александра Беглова за управленческие ошибки, в том числе за провалы снегоуборочных кампаний. Горожане беспокоятся, что прошлогодний «снежный коллапс» снова повторится.

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