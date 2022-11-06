Как сообщает в своем материале иностранное издание Politico, один из неназванных сотрудников Пентагона решил подсчитать расход артиллерийских снарядов, которые выстреливают российские и украинские военные ежедневно.

Если верить американскому источнику, то артиллеристы ВСУ в день выпускают от 4 до 7 тысяч снарядов по противнику, в то время как армия Российской Федерации ведет куда более плотный артиллерийский огонь и расходует около 20 тысяч боеприпасов в день.

Американский чиновник, который решил не называть своего имени и должности, заявил, что, по его мнению, украинские военные не смогут выполнить заявленные своим политическим руководством цели по освобождению Херсонской, Запорожской областей, не говоря уже про Крым и Донбасс. По его мнению, до наступления зимней погоды остается одна загадка – это решение по Херсону.

Возможно, в ближайшие 2-3 недели будет принято решение, о проведении наступления на город, пока погода еще позволяет это делать. На остальных участках фронта особых изменений не ожидается, подытожил американский чиновник.