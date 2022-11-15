Отмена маршруток и развал «Метростроя». Как Беглов разрушил транспортную систему Петербурга?

Аналитики из компании Simetra опубликовали результаты рейтинга по качеству общественного транспорта среди российских регионов. Исследование отличается тем, что оно проводится только на основе цифр, а не голосований.

Аналитики учитывали при составлении результатов такие детали, как общий комфорт, физическую доступность и функциональность транспортной сети. Так, Северная столица формально исключена из анализа, так как она, как и Москва, является крупнейшим в РФ мегаполисом и финансовых возможностей у нее больше, чем у других претендентов.

Если не учитывать данную формальность, то Петербург бы уступил в рейтинге Перми, Новокузнецку и Екатеринбургу вот только маленькая деталь – замеры производились в 1 квартале 2022 года, то есть до введения «транспортной реформы». Журналисты почеркнули, что именно «нововведения», принятые в текущем году Смольным во главе губернатора Александра Беглова, окончательно уничтожили развитие общественного транспорта. Кроме того, он дорогой и небезопасный.

«К сильным сторонам можно отнести достаточно широкий спектр билетов, представленный в тарифном меню», — сообщают эксперты.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года стартовала транспортная реформа, которая называется «Новой моделью транспортного обслуживания». Петербуржцам с первых дней пришлось сталкиваться с множеством проблем при передвижении по мегаполису на общественном транспорте. Например, отмена маршруток привела к нехватке автобусов, которыми их заменили, и, следовательно, продолжительность ожидания на остановках значительно увеличилась.

Беглов буквально абстрагировался от данных проблем, сделав вид, что они к нему не имеют никакого отношения. Однако «благодаря» его провальным решениям в Петербурге был уничтожен «Метрострой».

Место компании заняла новая организация, которая окончательно остановила развитие метростроения. Таким образом, Петербургу, вероятно, никогда не догнать своих «соперников» в рейтинге Simetra.