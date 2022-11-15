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Аналитики из компании Simetra опубликовали результаты рейтинга по качеству общественного транспорта среди российских регионов. Исследование отличается тем, что оно проводится только на основе цифр, а не голосований.

Аналитики учитывали при составлении результатов такие детали, как общий комфорт, физическую доступность и функциональность транспортной сети. Так, Северная столица формально исключена из анализа, так как она, как и Москва, является крупнейшим в РФ мегаполисом и финансовых возможностей у нее больше, чем у других претендентов.

Отмена маршруток и развал «Метростроя». Как Беглов разрушил транспортную систему Петербурга?

Если не учитывать данную формальность, то Петербург бы уступил в рейтинге Перми, Новокузнецку и Екатеринбургу вот только маленькая деталь – замеры производились в 1 квартале 2022 года, то есть до введения «транспортной реформы». Журналисты почеркнули, что именно «нововведения», принятые в текущем году Смольным во главе губернатора Александра Беглова, окончательно уничтожили развитие общественного транспорта. Кроме того, он дорогой и небезопасный.

«К сильным сторонам можно отнести достаточно широкий спектр билетов, представленный в тарифном меню», — сообщают эксперты.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года стартовала транспортная реформа, которая называется «Новой моделью транспортного обслуживания». Петербуржцам с первых дней пришлось сталкиваться с множеством проблем при передвижении по мегаполису на общественном транспорте. Например, отмена маршруток привела к нехватке автобусов, которыми их заменили, и, следовательно, продолжительность ожидания на остановках значительно увеличилась.

Беглов буквально абстрагировался от данных проблем, сделав вид, что они к нему не имеют никакого отношения. Однако «благодаря» его провальным решениям в Петербурге был уничтожен «Метрострой».

Место компании заняла новая организация, которая окончательно остановила развитие метростроения. Таким образом, Петербургу, вероятно, никогда не догнать своих «соперников» в рейтинге Simetra.

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