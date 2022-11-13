Вряд ли для кого-то является секретом, что многие россияне в этом году с удовольствием отправились бы в путешествие в заморские страны, чтобы себя показать, да и многочисленные зарубежные достопримечательности, известные во всем мире, посмотреть. Но реальность такова, что подавляющее большинство отдыхает на территории РФ. И, что самое важное, ни капли об этом не жалеет. Тем более, что планировать такой отдых, подбирать лучшие отели России и практически идеальные места для поездок можно с компанией “Озон Тревел”.

Путешествуйте по России с “Озоном”

Преимущества обращения в компанию очевидны. Она предоставляет возможность забронировать гостиницы России заранее по адекватной цене, которая в подавляющем большинстве случаев доступна со скидкой. Причем доступна исключительно для клиентов Ozon.

Кроме того, есть и другие аргументы в пользу отдыха с данной компанией:

огромный выбор отелей на любой вкус. При этом все фотографии и текстовые описания заведений реальны, сделаны непосредственно в представленных гостиницах, а не являются плодом усилий грамотных пиарщиков;

подробные описания обстановки в номерах и услуг отеля, предоставляемых клиентам. Так, на сайте всегда имеется достоверная информация о том, предлагает ли отель трехразовое питание либо в стоимость проживания входит только завтрак;

уже упомянутая возможность забронировать заранее гостиницу. Это предложение особенно актуально в небольших, но привлекающих повышенное внимание путешественников российских городах. Ведь отелей там не так много, чтобы удовлетворить потребности любителей отдыха или экскурсионных поездок;

программа лояльности для клиентов, которые бронируют номера в гостиницах заранее. Они вполне могут рассчитывать на эксклюзивные предложения, разработанные специально для них.

Кроме того, на сайте компании можно абсолютно безопасно произвести расчет за приобретаемый тур, причем сделать это с использованием карт любого российского банка.

Варианты отдыха в России

На территории России существует множество мест, которые заинтересуют даже искушенного путешественника, побывавшего в самых разных странах. Очень многое зависит от того, какой будет цель поездки.

Так, любителям достопримечательностей имеет смысл побывать в Москве или Санкт-Петербурге, но если в этих городах для них уже не осталось никаких тайн, существует множество других вариантов. К ним можно отнести, к примеру, Калининградскую область, Крымский полуостров или Краснодарский край.

Особенно интересным будет путешествие по родной стране для тех, кто ценит эффектные природные достопримечательности. Карелия или путешествие по сибирским рекам и озерам, где чудная рыбалка, Камчатка с ее вулканами, Кавказ или Алтай для настоящих экстремалов, озеро Байкал или черноморские курорты всегда могут предложить качественный отдых.

Разнообразие климатических зон и достопримечательностей – далеко не единственные преимущества путешествий по России. К ним также относится отсутствие необходимости адаптироваться к незнакомому климату и страдать от непривычных блюд заморской кухни, преодолевать языковой барьер, который часто действительно может стать серьезным препятствием.

Для многих россиян привлекательной окажется и цена на путешествия по России, которая гораздо ниже, чем на туры по загранице. Даже к морю в великолепный бархатный сезон в сентябре-начале октября можно съездить гораздо дешевле, чем в летний период.

Еще одно неоспоримое достоинство – отсутствие необходимости оформлять загранпаспорт и визу, преодолевать многочисленные бюрократические преграды.

В путешествиях по России многие находят и недостатки, однако все они нивелируются, если путешествовать с компанией “Озон”, предпринимающей все возможные меры для комфорта своих клиентов.