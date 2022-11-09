В своем материале для портала «Русская весна» политический аналитик Сергей Острына заявил, что официальные власти Варшавы сделали ставку на США, как на своего основного партнера и куратора.

Пользуясь случаем, США решили превратить Польшу в свой военный полигон, разместив на территории этой страны свой военный контингент. Джо Байден уже сделал заявление, что дополнительные резервы американских войск останутся на территории Польши на очень длительный период. Политический аналитик сообщает, что руководство Польши узнает о планах США в самый последний момент и уже не может ничего возразить.

Основываясь на этой информации, Сергей Острына считает, что власти Польши решили повторить путь Украины и стать в руках НАТО инструментом, который позволит Альянсу расширяться и дальше на восток. Руками Польши власти США оказывают военную помощь Украине и хотят втянуть их в прямой конфликт с Российской Федерацией, считает политически аналитик.