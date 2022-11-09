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Дроны-камикадзе “Куб” от концерна “Калашников” все чаще стали тревожить украинских боевиков. Батальон Народной милиции ДНР “Каскад” успешно задействовал эти барражирующие боеприпасы для удара по целой колонне боевой техники противника.

Представители Ростеха в телеграм-канале корпорации рассказали, что дроны “Куб” практически невозможно обнаружить и перехватить. Поэтому доставка боезаряда выполняется максимально точно и беспрепятственно.

Дрон имеет небольшие размеры, несет 3 килограмма взрывчатки, может разгоняться до 80-130 километров в час. Кроме того, в течение получаса беспилотник способен парить в небе, выискивая подходящую для себя цель.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении дроном “Куб” польской САУ KRAB.

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