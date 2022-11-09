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Дрон-камикадзе “Куб” под Угледаром уничтожил польскую САУ KRAB, используемую украинскими боевиками. Видео этой атаки показал портал “Русская весна”.

На кадрах, сделанных с разведывательного беспилотника, наблюдающего за происходящими на поле боя событиями, видно, как “Куб” на огромное скорости пикирует на самоходную артиллерийскую установку. Сразу после этого раздается мощный взрыв.

Барражирующий боеприпас мастерски использовали военнослужащие отдельного батальона Народной милиции ДНР “Каскад”. В их распоряжении имеются дроны-камикадзе “Куб” и “Ланцет”, которые неоднократно уничтожали скопления техники и живой силы противника.

Напомним, что в ночь на 9 ноября ВС РФ нанесли удары по Днепропетровску дронами-камикадзе “Герань-2” и поразили используемое ВСУ логистическое предприятие.

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