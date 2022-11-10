Армия ВС РФ ведут отступательные действия с правобережья Херсонщины на левый берег Днепра. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Командование ВС РФ решило, что все военные силы и техника должны перенаправится на левый берег Днепра на Херсонщине с целью укрепления плацдарма и максимального сохранения жизней военнослужащих. По словам автора материала, отход бойцов вооруженных сил Российской Федерации не будет быстрым – на это, скорее всего, уйдет несколько дней.

Издание приводит слова Суровикина, который заявил, что целью вывода войск на левый берег является сохранение их боеспособности. Для этого проведено дополнительное минирование линии фронта. А для того, чтобы основные воинские части могли осуществить отход, предусмотрены специальные отряды, которые прикрывают вывод войск.

По словам российского командования, главная цель – это сохранение жизни военнослужащих армии РФ и сбережение боевой техники. Данные действия защитят российские войска от возможного окружения армией вооруженных сил Украины.