ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армия ВС РФ ведут отступательные действия с правобережья Херсонщины на левый берег Днепра. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Командование ВС РФ решило, что все военные силы и техника должны перенаправится на левый берег Днепра на Херсонщине с целью укрепления плацдарма и максимального сохранения жизней военнослужащих. По словам автора материала, отход бойцов вооруженных сил Российской Федерации не будет быстрым – на это, скорее всего, уйдет несколько дней.

Издание приводит слова Суровикина, который заявил, что целью вывода войск на левый берег является сохранение их боеспособности. Для этого проведено дополнительное минирование линии фронта. А для того, чтобы основные воинские части могли осуществить отход, предусмотрены специальные отряды, которые прикрывают вывод войск.

По словам российского командования, главная цель – это сохранение жизни военнослужащих армии РФ и сбережение боевой техники. Данные действия защитят российские войска от возможного окружения армией вооруженных сил Украины.

Вам может понравиться

Рогов утверждает, что Зеленский захотел стать самым богатым олигархом Украины

Как сообщает ТАСС, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил свое мнение, что президент Украины Владимир Зеленский решил занять первое место среди олигархов Украины. Владимир Рогов уверен, что

ВС РФ вынуждены отойти из Снигиревки на запасные позиции

Портал «Русская весна» сообщает, что военные корреспонденты смогли установить связь с российскими подразделениями, которые держали оборону в районе Снигиревки. Бойцы сообщают, что ситуация на линии фронта очень тяжелая. Вооруженные силы

Крупнейший в Китае тяжеловозный грузовой корабль доставил модуль «Арктик СПГ-2»

Китайское судно «Xin Guang Hua» длиной 255 метров доставило ключевой промышленный модуль для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) проекта «Арктик СПГ-2» в поселке Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщает