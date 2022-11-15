Как сообщает портал «Военное обозрение», за последние месяцы в американской политической и военной среде начали появляться разные мнения по поводу того, каким образом должен быть разрешен конфликт на территории Украины. Политическая элита США разделилась на два основных лагеря, так называемых «ястребов» и «голубей мира».

Недавно Марк Милли, занимающий пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что существует вероятность того, что Украина не сможет одержать военную победу, а зимний период будет хорошей возможностью для начала мирных переговоров.

Причем, по информации американского издания Politico, некоторые генералы Пентагона выразили поддержку заявлению Милли. Причем они также предупредили киевские власти не пытаться продолжать наступательные действия на территории Херсонской области. По их мнению, в случае форсирования реки Днепр украинские военнослужащие будут нести колоссальные потери.

Американское издание приводит слова одного из американских генералов, который заявил, что было бы намного разумнее начать переговорный процесс, прежде чем бросать на убой еще 10 тысяч солдат ВСУ.