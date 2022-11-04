Как сообщает портал «Военное обозрение», за последние месяцы проведения специальной военной операции число иностранных наемников, которые были ликвидированы на территории Украины, значительно увеличилось. Причем точно сказать являются ли иностранные граждане, которые воюют на стороне ВСУ, наемниками или действующими военнослужащими иностранных армий невозможно.

Иностранная пресса часто сообщает об убитых гражданах своей страны, которые воевали на территории Украины. Так, СМИ США недавно написали о смерти 23-летнего американца по имени Джеймс Греггс. В материале американских СМИ его называют добровольцем, который самостоятельно принял решение отправиться на территорию Украины и воевать на стороне ВСУ.

В материале американских СМИ написали, что Греггс принял окончательное решение отправиться на Украину после того, как увидел сообщение о том, что танк ВС РФ наехал на гражданский автомобиль. Именно так иностранные СМИ и пытаются «легализовать» иностранных наемников, которые едут воевать на территорию Украины. В западных СМИ не говорят, что наемники просто едут зарабатывать хорошие деньги, а заодно и поучаствовать в так называемых «сафари на русских». Однако все чаще такое «сафари» заканчивает смертью самих наемников.

В интернациональном батальоне ВСУ только за последний месяц сообщается о безвозвратных потерях количеством в 30 бойцов. Большую часть погибших наемников составляют граждане Грузии и Польши.