В Сети появилось видео с разведывательного беспилотника, который работал на переднем крае. На кадрах видно, как два российских танка смогли вклиниться в оборону противника на довольно большое расстояние, в результате чего одна из боевых машин получила удар из ПТРК в левый борт.

После этого танкистами было принято решение отойти на исходные позиции. Уцелевший танк двигался в арьергарде, чтобы прикрыть поврежденную машину. Однако в результате полученных повреждений танк Т-80 загорелся и не смог продолжать дальнейшее движение.

Тогда уцелевший танк прикрыл горящего напарника своим корпусом, чтобы позволить экипажу безопасно покинуть свою поврежденную боевую машину. После того, как экипаж в полном составе (три военнослужащих) добрались до безопасного места, целый танк продолжил и свой отход.

Таким образом, благополучно закончилась разведка боем позиций противника. В результате слаженных действий военнослужащих РФ удалось избежать потерь среди личного состава экипажей танков.