Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилось видео с разведывательного беспилотника, который работал на переднем крае. На кадрах видно, как два российских танка смогли вклиниться в оборону противника на довольно большое расстояние, в результате чего одна из боевых машин получила удар из ПТРК в левый борт.

После этого танкистами было принято решение отойти на исходные позиции. Уцелевший танк двигался в арьергарде, чтобы прикрыть поврежденную машину. Однако в результате полученных повреждений танк Т-80 загорелся и не смог продолжать дальнейшее движение.

Тогда уцелевший танк прикрыл горящего напарника своим корпусом, чтобы позволить экипажу безопасно покинуть свою поврежденную боевую машину. После того, как экипаж в полном составе (три военнослужащих) добрались до безопасного места, целый танк продолжил и свой отход.

Таким образом, благополучно закончилась разведка боем позиций противника. В результате слаженных действий военнослужащих РФ удалось избежать потерь среди личного состава экипажей танков.

Вам может понравиться

Боится компромата: таролог назвала причину страха Беглова перед прокурорской проверкой

Противостояние губернатора Петербурга Александра Беглова и предпринимателя Евгения Пригожина закончится для градоначальника «обнулением». Об этом рассказала таролог Алина Шапилова. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с призывом проверить

Стали известны причины обысков киевских властей в Киево-Печерской лавре

Как сообщает «Царьград», следователи Службы безопасности Украины провели 22 ноября обыски в помещениях Киево-Печерской лавры, а также на территории двух монастырей и Сарненской епархии УПЦ, которая находится в Ровенской области.

Российский военнослужащий рассказал об издевательствах в плену ВСУ

Как сообщает РИА Новости, российский военнослужащий, недавно вернувшийся из украинского плена, рассказал обо всех ужасах, которые он и его сослуживцы пережили за время нахождения в заключении. Российский военнослужащий заявил, что