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Согласно заявлению китайских экспертов, российская атомная подводная лодка «Борей» имеет ракеты, которые не способна перехватить американская система противовоздушной обороны. Свои доводы они изложили в материале, размешенном на портале Baijiahao.

Эксперты отмечают, что по многим своим характеристикам российская субмарина «Борей» превосходит американскую АПЛ «Огайо». Межконтинентальные баллистические ракеты, которыми оснащена субмарина «Борей», способны с легкостью преодолеть американскую оборону.

По мнению китайских специалистов, это произойдет благодаря использованию радиолокационных отражателей а также средств помех электромагнитного поля. Также данные ракеты имеют способность изменять траекторию своего полета.

Если ракеты будут приведены в действие, то любой американский город будет сметен «с лица Земли», убеждены китайские аналитики. Они прозвали данные ракеты «подлинными морскими богами», которых так опасаются в США.

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