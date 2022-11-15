Как сообщает портал «Военное обозрение», вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, которые расположены в городе Запорожье. Местные жители уже подтвердили, что слышали серию мощных взрывов.

Сообщения о взрывах приходят и из украинского города Никополь, который находится в Днепропетровской области. В этом районе российские военные нанесли удары по противнику из реактивных систем залпового огня. Сообщается, что в результате обстрела были уничтожены места хранения бронетехники противника и личный состав ВСУ. Также удар был нанесен и по объекту военно-промышленной инфраструктуры.

Напомним, что 14 ноября воздушная тревога была объявлена на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областях. А в таких регионах, как Черниговская, Киевская, Житомирская, Черкасская, Сумская, Полтавская, Харьковская и часть Донецкой областей были плановые отключения электроэнергии.