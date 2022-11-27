Американское издание The New York Times в своем материале сообщает, что украинские вооруженные силы постоянно обстреливали остров Змеиный, когда он находился под полным контролем ВС России. Причем для обстрелов острова ВСУ использовали французские гаубицы Caesar.

Американское издание, ссылаясь на источник в военном ведомстве Украины, пишет, что киевский режим поставил перед военным командованием ВСУ задачу вернуть контроль над островом Змеиным. Для выполнения данной задачи украинским военным необходимо было использовать дальнобойную артиллерию или авиацию, однако в распоряжении ВСУ не было САУ, которые бы доставали до острова. С авиацией у ВСУ так же были проблемы.

Расстояние от украинского берега до острова равно 50 км. Самой дальнобойной САУ в распоряжении ВСУ была французская Caesar с максимальной дальностью стрельбы 40 км. Тогда командование ВСУ предложило погрузить французские гаубицы на баржи и вести огонь по острову с них. Для этих целей САУ Caesar были выбраны не случайно, так как у них небольшая отдача и хорошая устойчивость при стрельбе.

Достоверность данной информации подтвердить невозможно, хотя теоретически это возможно.