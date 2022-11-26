Накануне администрация Байдена объявила об отправке Украине дополнительной «военной помощи» в размере 400 миллионов долларов. Эта партия включает боеприпасы для ПВО и дальнобойной артиллерии, сообщает New York Times (NYT). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Как объявили чиновники Пентагона, в перечне поставляемого оружия – 150 крупнокалиберных пулеметов со специальными тепловизионными прицелами, которые помогают сбивать самоуничтожающиеся беспилотники, а также дополнительные боеприпасы для системы ПВО, именуемой сейчас как Национальная (ранее значилась «норвежской») усовершенствованная ракетная система класса «земля-воздух» (NASAMS), разработанной норвежской компанией Kongsberg совместно с американской корпорацией Raytheon Technologies.

Украина активизировала свои призывы к увеличению количества западных средств ПВО, поскольку Москва наносила удары ракетами и беспилотниками по украинским электростанциям, подстанциям и водопроводным сооружениям.

«Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине дополнительную военную помощь, чтобы помочь защитить себя, в том числе от безжалостных атак Кремля на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины», – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«Атаки российских ракет и беспилотников нанесли огромный ущерб и без того ограниченной и разрозненной системе противовоздушной обороны Украины. Украинским военным приходится выпускать в среднем по две ракеты на каждую российскую ракету в надежде увеличить свои шансы на успех, и теперь ей нужно больше боеприпасов», – пишет NYT, ссылаясь на заявления украинских официальных лиц.

При этом и в самой New York Times (но уже в других сообщениях), как и во множестве прочих западных СМИ с подачи все тех же «украинских официальных лиц» активно распространяются «экспертные оценки» об очередном, уже неведомо каком по счету, «почти полном исчерпании запасов» российских средств для нанесения воздушных ударов – высокоточных дальнобойных ракет, а теперь еще и ударных беспилотников.

Последний пакет Пентагона для Украины также включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Недавний успех Украины в вытеснении России из южного города Херсон привел к тому, что все больше российских линий снабжения оказались в пределах досягаемости украинских орудий и ракет, включая HIMARS», – напомнили в NYT.

Очередной американский пакет вооружений, по данным Пентагона, включает также 200 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более 200 генераторов, более 250 тактических военно-транспортных средств (в том числе 150 автомобилей Humvee), 10 000 120-миллиметровых минометных снарядов и 20 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, в комплект поставки входят противорадиолокационные ракеты HARM, предназначенные для поиска и уничтожения радаров ПВО противника. «Минувшим летом американские и украинские специалисты обеспечили возможность установить эти ракеты на украинские истребители МиГ-29 советской разработки, чего ранее еще не делалось ни в одних ВВС в силу несовместимости систем управления. Военные специалисты указывают, что ракеты HARM способны действовать на дальности до 150 км», – поясняет NYT.

Новая поставка вооружений, отправленных Соединенными Штатами в Украину, стала уже 26-й по счету, начиная с августа 2021 года – то есть задолго до начала российской специальной военной операции на Украине. Пентагон отметил, что с 2014 года США предоставили Украине военную помощь на общую сумму около 22 миллиардов долларов, из которых основная часть (более 19 миллиардов долларов) поступила в период после начала российской СВО в феврале.