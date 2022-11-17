Американское издание The New York Times опубликовало статью, в котором говориться о скандале, разгоревшемся в социальных сетях на почве дискриминации. Так, один из жителей польского города Лодзь, в одной из социальных сетей опубликовал пост, о бесплатной передачи стиральной машинки любому человеку. Однако в объявлении была пометка «только не для украинцев». Это объявление спровоцировало настоящий скандал в Сети Интернет.

В издании отмечается, что данный пост вызвал негодование польского историка Анджея Компы. Ранее он хвалил своих соотечественников за «безграничную щедрость» к беженцам из Украины. Однако вышеупомянутый поступок польского жителя был воспринят историком как дискриминация. Анджей Компа прокомментировал данный пост вопросом, есть ли отличие данного объявления с вывеской в общественных местах «только для белых».

В итоге под постом поляка разгорелся настоящий спор. Некоторые из пользователей были согласны с высказыванием Анджея Компы. Другие комментаторы возмущались тем, что «украинские беженцы получают больше, чем мы». Сообщается, что вскоре данная публикация вместе с комментариями была удалена.