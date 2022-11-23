Как сообщает информационное агентство URA.ru со ссылкой на американскую газету The New York Times, стало совершенно очевидным, что НАТО не желает ввязываться в прямой конфликт с Российской Федерацией, после реакции стран Альянса на ракетный инцидент с падением ракет в Польше.

В материале американской газеты Роберт Чульда, работающий преподавателем Лодзинского университета и специалист по Ближнему Востоку, заявил, что главная задача НАТО заключается в сохранении безопасности на территории Европы.

Чульда также заявил, что он прекрасно понимает цель и задачу президента Украины Владимира Зеленского, который хочет втянуть страны НАТО в боевые действия на территории Украины. Однако, как отмечает специалист по Ближнему Востоку, главная цель Польши, а также всего Североатлантического альянса заключается в сохранении мира на своей территории.

Напомним, что на территории Польши упало две ракеты 15 ноября. После чего Владимир Зеленский назвал Россию причастной к данному инциденту.