Как сообщает ТАСС, один из журналистов американского журнала Newsweek Алисса Блэйкмор подготовила развернутый материал относительно помощи, которую Соединенные Штаты Америки предоставляют государству Украина. Американский обозреватель считает, что есть не менее трех причин, чтобы начать беспокоиться о том, зачем США предоставляют военную и финансовую помощь Киеву.

Во-первых, по мнению Блэйкмор, США тратит на поддержку Украины чрезмерно большие суммы денег. Во-вторых, администрация американского президента Байдена чрезмерно использует свои полномочия. В-третьих, полное отсутствие надлежащего контроля за поставками вооружений киевскому режиму.

Алисса Блэйкмор считает, что США тратит слишком много денег на помощь Украине, в то время как европейские страны тратят в разы меньше, да еще начали в последнее время пересматривать объемы выделяемой помощи с целью оптимизации своих расходов, выделяемых для поддержки украинской стороны.

Журналистка подсчитала, что Байден уже отправил в Украину финансовую и военную помощь на сумму 18 млрд долларов. Также выделение помощи администрация Байдена очень часто проводит даже без согласования с Конгрессом США. Но главной проблемой, по мнению Блэйкмор, является тот факт, что только треть от оказанной военной помощи доходит до украинских военных. А в самой Украине процветает черный рынок оружия.