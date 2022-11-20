Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики в официальном Телеграм-канале опубликовали информацию о потерях за минувшие сутки со стороны вооруженных сил Украины. Так, согласно данным, украинская сторона утратила три танка Т-72 М1 и 60 человек личного состава. Соответствующую информацию опубликовало РИА Новости.

Согласно данным ведомства Народной милиции Донецкой Народной Республики, армия вооруженных сил Украины за сутки потеряла также два полевых пункта управления беспилотными летательными аппаратами и две единицы ствольной артиллерии. Также союзные силы смогли уничтожить 8 машин украинской армии, имевшие повышенную проходимость.

Отметим, что согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, российскими войсками в ДНР было ликвидировано более 120 человек живой силы вооруженных сил Украины. Также бойцами вооруженных сил Российской Федерации были отражены атаки противника на красно-лиманском направлении.