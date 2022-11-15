ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал «Военное обозрение», в Сети вчера вечером начала активно распространяться информация о том, что ВСУ уже «захватили» Новую Каховку и Алешки. Однако, как выяснилось позже, все это была ложная информация, которую киевские власти запустили через свои интернет-ресурсы. В действительности ситуация выглядит совершенно наоборот, военнослужащие ВСУ не рискуют показываться на береговой линии Днепра, чтобы не попасть под обстрел российской артиллерии.

Первоисточником ложной информации, связанной с захватом населенного пункта Алешки, стал бежавший украинский мэр. В своих социальных сетях он выложил сообщение, что якобы Алешки перешли под контроль ВСУ. Далее все средства массовой информации, которые контролируются Киевом, начали распространять эту новость в Сети.

Администрация Херсонской области выступила с официальным заявлением, что все заявления о захвате населенных пунктов Херсонской, которые находятся на левом берегу Днепра, силами ВСУ не соответствует действительности. Такие населенные пункты, как Алешки и Новая Каховка находятся под полным контролем российской армии, не смотря на то, что ВСУ регулярно производят обстрелы этих городов.

Вам может понравиться

RusVesna сообщила информацию о сражении батальона «Спарта» за село Водяное

Как сообщает издание RusVesna, батальон Донецкой Народной Республики «Спарта» продолжает вести наступательные действия на позиции противника в районе села Водяное, расположенного недалеко от Донецка. Украинские боевики несут значительные потери, как

В районе Херсона начались активные артиллерийские бои

Как сообщает портал «Русская весна», в районе Херсона и населенного пункта Алешки в ночь на 15 ноября были слышны громкие взрывы. По сообщениям очевидцев в этом районе активно работала артиллерия.

Ходаковский подверг критике так называемую тактику «мелких ударов»

Как сообщает «Московский Комсомолец», после того как российские войска вышли с правого берега Днепра в Херсонской области, боевые действия могут обостриться на других участках фронта. К такому выводу пришли военные