Как сообщает портал «Военное обозрение», в Сети вчера вечером начала активно распространяться информация о том, что ВСУ уже «захватили» Новую Каховку и Алешки. Однако, как выяснилось позже, все это была ложная информация, которую киевские власти запустили через свои интернет-ресурсы. В действительности ситуация выглядит совершенно наоборот, военнослужащие ВСУ не рискуют показываться на береговой линии Днепра, чтобы не попасть под обстрел российской артиллерии.

Первоисточником ложной информации, связанной с захватом населенного пункта Алешки, стал бежавший украинский мэр. В своих социальных сетях он выложил сообщение, что якобы Алешки перешли под контроль ВСУ. Далее все средства массовой информации, которые контролируются Киевом, начали распространять эту новость в Сети.

Администрация Херсонской области выступила с официальным заявлением, что все заявления о захвате населенных пунктов Херсонской, которые находятся на левом берегу Днепра, силами ВСУ не соответствует действительности. Такие населенные пункты, как Алешки и Новая Каховка находятся под полным контролем российской армии, не смотря на то, что ВСУ регулярно производят обстрелы этих городов.