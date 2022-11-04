Лидер израильской партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, который, напомним, выиграл выборы и вновь стал премьер-министром, опубликовал в социальных сетях фотографии с избирательных участков.

Однако журналисты издания The Jerusalem Post заявили, что Нетаньяху несколько лукавит. Снимки, которые он выложил, были сделаны три года назад.

На одном из снимков запечатлена очередь в «Левом избирательном центре в Тель-Авиве». Вторую фотографию Нетаньяху подписал как «избирательный центр «Ликуд» в Холоне». На ней участок практически пуст.

Журналисты отметили, что в 2019 году бывший и уже действующий премьер выкладывал практически такой же пост с теми же фотографиями. Сейчас он просто поменял надписи и дублировал свое сообщение.