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Аудитория немецкого издания Die Welt в комментариях поддержали заявления России относительно того, что Украина является неустойчивым переговорщиком. Об этом сообщает издание URA.RU.

Так один из пользователь отметил, что после того, как киевский режим старался втянуть Запад в конфронтацию с РФ, все убедились в их ненадежности. Другой комментатор добавил, что Зеленский попытался воспользоваться ситуацией с польским происшествием в свою пользу, намереваясь заставить НАТО вмешаться в конфликт с Россией.

Еще один читатель написал, что Штаты оказывают огромное влияние на Зеленского. По его словам, США еще не проявляют интереса относительно проведения переговоров, поэтому их ставленник и молчит. Подытожил все вышесказанное один из комментаторов, который отметил, что Зеленскому мирные переговоры вовсе не нужны, потому что затягивание конфликта помогает ему обогащаться миллиардами.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является ненадежным переговорщиком. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 ноября, что согласен только на публичные переговоры с Российской Федерацией. Однако еще 4 октября Зеленский выдал указ, согласно которому вынес запрет на любые переговоры с РФ.

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